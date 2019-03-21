شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. شاهد المعنى الحقيقى للمقولة التاريخية "الأهلى حديد" × 36 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حداد من قرية كفر حجازي التابعة لمدينة المحلة عن عشقه للنادي الأهلى، وذلك بحفر وتصميم شعار النادى من الحديد وذلك كتعبير منه عن حبه وعشقه للقلعة الحمراء التى تربى على حبها منذ نعومة أظافره، مؤكدا أن الجميع يقوم بخدمة النادي الأهلي في المجالات المختلفة وهو ما دفعه لخدمة النادي الأهلي من المجال الذي يعمل فيه وهو الحدادة .

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