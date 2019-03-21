لقاءات قوية فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط اليد مواليد 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الـ 18 بختام المرحلة الأولى بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 .
وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، البك الأهلى مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الشمس وأصحاب الجياد مع الحوار، بترول أسيوط مع الجزيرة، سبورتنج مع الأهلى و 6 أكتوبر مع الأوليمبى .
كما تشهد الجولة الـ 13 فى تحديد المراكز من التاسع إلى الـ 18 فى دورى المحترفين الرجال لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزهور، أصحاب الجياد مع الطيران و الحوار مع بورسعيد .
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