شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الـ 18 بختام المرحلة الأولى بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، البك الأهلى مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الشمس وأصحاب الجياد مع الحوار، بترول أسيوط مع الجزيرة، سبورتنج مع الأهلى و 6 أكتوبر مع الأوليمبى .

كما تشهد الجولة الـ 13 فى تحديد المراكز من التاسع إلى الـ 18 فى دورى المحترفين الرجال لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزهور، أصحاب الجياد مع الطيران و الحوار مع بورسعيد .