شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قررت صرف مكافأة فوز للاعبى للزمالك.. وأطالب بحكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف مكافأة الفوز للفريق بالرغم من التعادل أمام المقاولون العرب مساء أمس.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية، اللاعبون كان رجالة ولم يقصرون أمام ذئاب الجبل وفريقه واجه 16 لاعب فى الملعب 11 ارتدوا تيشيرت المنافس و5 حكام.

وأوضح مرتضى منصور، أنه يقف خلف فريقه بالشكل الأمثل لأنهم لم يقصروا فى المباراة.

فيما شن المستشار مرتضى منصور هجومًا عنيفًا على محمد الحنفى حكم مباراة الأبيض والمقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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وأشار مرتضى منصور، إلى أن محمد الحنفى اتخذ قرارات خاطئة كثيرة خلال المباراة، مؤكدًا اأن الفريق يتعرض لحرب كبيرة. أوضح رئيس الزمالك أن ناديه لن يخوض مبارياته المقبلة فى الدورى المصرى بحكام مصريين، وأن قراره النهائى خوض المباريات المتبقية بالحكام الأجانب رافضًا التفريط فى حق ناديه.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.

وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى ، حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.