شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء القمة .. الزمالك يتقدم على الأهلى بفارق نقطتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الزمالك فصوله الباردة مع جماهيره واكتفى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما أمام المقاولون العرب فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ25 للدورى، وذلك قبل مواجهة غريمه التقليدى الأهلى فى مباراة القمة.

موعد مباراة القمة

من المقررأن تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الجارى.

ورغم الجاهزية التى يتواجد بها لاعبو الزمالك العائدين من رحلة سفر بالجزائر عقب صعودهم لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية إلا أن الفريق فشل فى استثمار كافة الفرص التى سنحت له امام مرمى الذئاب ليرتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة ومازال فى المركز الأول لجدول الدورى ، ويحل الأهلى فى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما خاض الفريقين 22 لقاء حتى الآن بالدورى .

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ترتيب الدوري قبل القمة

قبل لقاء القمة بين الزمالك و الاهلى ، أصبح كل فريق خاض مباريات متساوية لأول مرة هذا الموسم (22)، ومازال الزمالك يحافظ على قمة ترتيب الدورى المصري، إذ يتقدم بفارق نقطتين ويملك الزمالك 54 نقطة والأهلى 52 نقطة، وهو ما سيشعل سخونة الصراع على القمة فى ظل سعى كل فريق للسيطرة على عرش المسابقة.