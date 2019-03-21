أحمد هاني

نجح المصري محمد صلاح و السنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول، في معادلة الرقم القياسي لتسجيل الأهداف للفريق الأحمر المسجل باسم الثنائي الأسطوري إيان راش وكيني دالجليش. وبعد هدف ماني في المباراة التي فاز فيها فريقه على فولهام بهدفين لهدف يوم الأحد الماضي، نجح في معادلة رقم صلاح كهداف للريدز هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح وساديو ماني يحققان رقما قياسيا غائب عن ليفربول منذ 38 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.