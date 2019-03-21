محمد القاضي
أشاد الإعلامي عزمي مجاهد، بمدرب نادي الوحدة السعودي السابق أحمد حسام ميدو، وقال إنه "قدم أداء رائعا في الدوري السعودي".
كان نادي الوحدة السعودي قد أعلن إقالة أحمد ميدو، بعدما سب أحد مشجعي النادي على تويتر.
وأضاف "مجاهد" في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الأربعاء، أن أحمد حسام ميدو قدم تجربة رائعة في الدوري السعودي، وشرف مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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