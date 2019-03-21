رئيس الزمالك لجماهير الأهلي: هل ترضون الحصول على بطولة بالحكام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر رئيس الزمالك ـ ما يراه أخطاءً تحكيمية ـ في مباراة فريقه أمام نظيره المقاولون العرب مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتوجه رئيس الزمالك بسؤال لجماهير النادي الأهلي:"هل ترضون الحصول على بطولة بالحكام"، مضيفًا:"لا أعتقد ذلك فجمهور الأهلي مثله مثل الزمالك يريد الحصول على بطولة بعرقه".

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وأشار رئيس الزمالك، إن فريقه واجه 16 لاعبًا في مباراته أمس 11 لاعبًا من المقاولون بالإضافة إلى الحكام بالملعب، مضيفًا:"أي حكم فاسد سيُجامل الأهلي لن نسكت وسنفضح أخطائه".

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن الحصول على لقب الدوري لازال قائمًا، منوهًا إلى أهمية لقائي فريقه ونظيره الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي صاحب المركز الثاني؛ حيث من المقرر أن يخوضا مباراة ضمن مؤجلات الدور الأول يوم 30 مارس الجاري.