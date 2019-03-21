بعد التعادل مع المقاولون.. رئيس الزمالك: اللاعبون كانوا رجالاً.. وسأصرف لهم مكافأة فوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد رئيس الزمالك، بالأداء الذي ظهر به لاعبيه أمام نظيرهم المقاولون في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وانتهت مباراة الزمالك ونظيره المقاولون بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل منهما.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك:"اللاعبون جاءوا من الجزائر بعد خوض مباراة نصر حسين داي وكانوا رجالاً أمام المقاولون وبذلوا الجهد ولم يقصروا لذا طالبت أمير بصرف مكافأة فوز للاعبين سأظل أدعم اللاعبين".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن المباراة شهدت أخطاءً كعدم وجود أيمن حفني ومحمد عنتر اللذان كان من الممكن أن يكون لهما دورًا في ظل تتابع المباريات ولكن لم تؤثر في المباراة وسيتحدث عنها مع المدير الفني للفريق جروس.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 53 في قمة بطولة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، بينما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 35 في المركز السادس.