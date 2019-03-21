رئيس الزمالك: سنخوض المباريات المقبلة بحكام أجانب.. وعلاء لن يدخل النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر رئيس الزمالك، ما وصفه بـ "الأخطاء التحكيمية" في مباراة فريقه أمام نظيره المقاولون العرب، مشيرًا إلى إنه لن يسمح بوجود تحكيم مصري في مباريات فريقه المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك مساء يوم أمس الأربعاء بالتعادل الإيجابي بينه وبين المقاولون العرب بهدفين لكل منهما.

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وأضاف رئيس الزمالك ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"يا رئيس لجنة الحكام هل الحكام مرتشين أم خائفين من سيد عبد الحفيظ.. لدينا ركلتين جزاء لم تُحتسب ولا أعلم سبب حصول أوباما على بطاقة صفراء وفرجاني ساسي لا يمتلك بطاقتين صفراوتين قبل اللقاء كما كان يُردد".

وتابع:"المقاولون ليس بحاجة للحكام فهو فريق جيد وفاز أمام الأهلي من قبل بالموسم الجاري ولكن ماذا يحدث؟.. تحدثت مع ثروت سويلم وطلبت منه عدم إسناد المباراة لمحمد الحنفي".

وتطرق في حديثه إلى علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون موجهًا له رسالة:" ماهذة كمية الغل التي بداخلك تجاه نادي صنعك.. لن تدخل النادي كمدرب أو في برنامج طوال فترة تواجدي".