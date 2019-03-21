متعب: الأهلي لا يخشى أحدا.. والزمالك الأقرب للفوز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فريق الزمالك هو الأقرب للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك بعد ان نجح في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وكتب متعب عبر حسابه على تويتر: "الأهلى لا يخشى أحدًا.. اسألوا التاريخ".

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال متعب:"الزمالك يمر بمرحلة استقرار وانتصارات ويقدم أداء جيد، لا بد أن نقتنع بذلك، الزمالك هو الأقوى في الكونفدرالية والأقرب للفوز بها".

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وأضاف متعب:"أتمنى أن يكون كل شعور المصريين هو تتويج الزمالك، أتفهم رفض جمهور الأهلي فوز الزمالك بالكونفدرالية لو كان الأحمر منافساً في نفس المسابقة"، مضيفاً:" نتمنى رؤية سوبر إفريقي بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة".

ويواجه الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية، وفي حالة وصوله إلى نصف النهائي سيواجه فريق النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني.

وعن الأهلي قال متعب:"كنت أتحدث مع شريف إكرامي وحسام عاشور قبل إجراء القرعة، وأخبرتهم أن إحساسي هو مواجهة صن داونز في دور الثمانية، وبالفعل قمت بسحب القرعة بنفسي ليواجه الأهلي صن داونز".

وأتم متعب:"الأهلي قادر على الفوز بدوري الأبطال، وعلى البطل أن يتوقع مواجهة الكبار، خسرنا النهائي في أخر بطولتين، وكان هذا أمراً صعباً علينا جميعاً، لكن هذا الموسم سيكون مختلفاً".