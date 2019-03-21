6 أرقام من تعادل الزمالك والمقاولون.. ركلات الجزاء واستثناء النحاس وصدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الزمالك نزيف النقاط في الدوري بعد تعادله مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وشكّل التعثر أمام المقاولون ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة القمة أمام منافسه المباشر الأهلي يوم 30 مارس الجاري، في ظل تقلص الفارق الذي يفصله عن الفريق الأحمر إلى نقطتين فقط.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت في المباراة:

- بصمة أولى:

أحرز محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، أول أهدافه مع الزمالك هذا الموسم، بعدما افتتح التسجيل في المباراة من ضربة رأسية مستغلًا ركلة ركنية، في نهاية الشوط الأول.

كما نجح لاعب الوسط طارق حامد الذي ضاعف النتيجة للزمالك في تسجيل الهدف الأول له هذا الموسم، لينضم إلى قائمة هدافي الفريق الأبيض في الدوري المصري.

- قوة هجومية:

عزز الثنائي محمود حمدي الونش وطارق حامد موقع الزمالك في الدوري كأقوى خط هجوم في المسابقة.

وارتفع عدد أهداف الزمالك إلى 50 هدفًا خلال 22 مباراة، متفوقا على بيراميدز الذي أحرز 45 هدفا في 24 لقاء، إذ فشل الأبيض في التسجيل خلال مباراتي النجوم وبتروجيت فقط.

- صدارة الهدافين:

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انفرد أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، بصدارة هدافي الدوري المصري للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بعدما أحرز هدف التعادل (2-2) من ركلة جزاء في شباك محمود عبدالرحيم جنش.

وتجمد رصيد محمود علاء مدافع الزمالك عند 12 هدفا في المركز الثاني متساويًا مع خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، ليتصدر أحمد علي (32 عاما) القائمة مستغلا إضاعة علاء لركلة جزاء بالمباراة.

- ضربات الجزاء:

بلغ مجموع ما تحصل عليه الزمالك من ركلات جزاء في الدوري المصري هذا الموسم، أكثر من مجموع ما تحصل عليه الأهلي وبيراميدز مجتمعين (4 ضربات جزاء للأهلي ومثلهم لبيراميدز).

ويعتبر الزمالك أكثر فرق الدوري حصولاً على ركلات جزاء برصيد (9 ضربات جزاء)، ويليه في المركز الثاني الثلاثي حرس الحدود وسموحة ووادي دجلة برصيد (8 ضربات جزاء) لكل منهم.

- تاريخ المواجهات:

بات هذا التعادل هو الـ18 في تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون بالدوري، حيث التقى الفريقان في 72 مباراة، فاز الأبيض في 47 مباراة وذئاب الجبل في 7 مباريات، وسجل الزمالك 106 هدفًا بينما استقبل 44.

ويعود آخر انتصار للمقاولون على الزمالك إلى عام 2004 حين تُوج بكأس السوبر المصري بعد فوزه بنتيجة (4-2)، بينما يعود آخر انتصار في الدوري إلى موسم (2011-02) حين انتصر ذئاب الجبل بنتيجة (2-1).

- سجل النحاس:

واجه عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، فريق الزمالك في خمس مباريات، فاز مرة وتعادل ثلاث مرات وخسر في مناسبة وحيدة.

وحصد النحاس 4 نقاط من الأهلي والزمالك هذا الموسم، بعد فوزه على حامل اللقب في الدور الأول بنتيجة (1-0).