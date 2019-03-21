بالفيديو.. سيف زاهر ينتقد أحداث ما بعد تعادل الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب سيف زاهر عضو إتحاد الكرة المصري، من خلال برنامجه التلفزيوني عبر فضائية "أون سبورت" أن يكون هناك وقفة تجاه التجاوز الذي حدث بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة 2-2 ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز، وسط قيام مجموعة من الجماهير بإلقاء زجاجات على طاقم الحكام بعد المباراة.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر "أون سبورت" "يجب أن يكون هناك وقفة بسبب أحداث ما بعد مباراة الزمالك والمقاولون، وما حدث تجاه طاقم حكام المباراة".

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وتابع "نريد أن تحضر الجماهير المباريات بعدد محدود، لكن من يخرج عن النص يجب أن يتم عقابه، في النهاية نحن نلعب كرة قدم، ولا يجب أن يكون هناك خروج عن النص".

واختتم "يجب أن يكون هناك وقفة تجاه ما حدث بعد المباراة، يجب أن نرفض تلك اللقطات، نحن لا نريد أي متجاوز داخل المدرج، نريد المشجع الذي يُضيف لصناعة كرة القدم".