رغم التعادل مع المقاولون.. رئيس الزمالك يوجه بصرف مكافآت للاعبين

اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أصدر تعليماته لأمير مرتضى المشرف العام على بصرف مكافآت المشرف العام على بصرف مكافآتفوز للاعبين رغم التعادل مع المقاولون لأنهم كانوا رجالا وسنقوم بالوقوف خلفهم ودعمهم بكل قوة.

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