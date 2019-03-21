رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لرئيس لجنة الحكام

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

قال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم: "عصام عبد الفتاح يشوه كل حكام مصر، ويشوه التحكيم العربي والمصري قبل أمم إفريقيا 2019، أريد منه ردا

واضحا على فضائح محمد الحنفي خلال لقاء المقاولون".

ووجه رئيس الزمالك الشكر للاعبيه قائلا: "رغم التعادل مع المقاولون، إلا أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة، والحكم هو من ساعد المقاولون على التعادل،

لا يوجد لاعب بالزمالك بخل بنقطة عرق خلال لقاء اليوم".اختتم بالحديث عن قرعة الكونفدرالية قائلا: "سعيد بمواجهة حسنية أغادير المغربي، سعيد بأننا سنذهب إلى المغرب الذي يملك شعبا محترما، وإذا قٌدر إن شاء الله وصعدنا سنواجه الهلال السوداني أو النجم الساحلي الذي حققنا عليه فوزا بثلاثية نظيفة من قبل وفي نفس المسابقة".