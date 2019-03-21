وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.
قال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم: "عصام عبد الفتاح يشوه كل حكام مصر، ويشوه التحكيم العربي والمصري قبل أمم إفريقيا 2019، أريد منه رداواضحا على فضائح محمد الحنفي خلال لقاء المقاولون".
ووجه رئيس الزمالك الشكر للاعبيه قائلا: "رغم التعادل مع المقاولون، إلا أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة، والحكم هو من ساعد المقاولون على التعادل،
اختتم بالحديث عن قرعة الكونفدرالية قائلا: "سعيد بمواجهة حسنية أغادير المغربي، سعيد بأننا سنذهب إلى المغرب الذي يملك شعبا محترما، وإذا قٌدر إن شاء الله وصعدنا سنواجه الهلال السوداني أو النجم الساحلي الذي حققنا عليه فوزا بثلاثية نظيفة من قبل وفي نفس المسابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لرئيس لجنة الحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.