رئيس الزمالك: حكام أجانب لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباريات الفريق المقبلة في الدوري إلى نهاية الموسم ستُدار بحكام أجانب.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم": "الحكم الذي يأتي متأخرا قبل المباراة بخمس دقائق كيف يقوم بإدارتها، أين الحكم قبل اللقاء؟، أريد رد من اتحاد الكرة".
وأضاف: "لاعب المقاولون كان يجب أن يُطرد بعدما عركل حمدي النقاز مرتين، من المفترض ألا تحكم مباريات أو تلمس صفارات مرة أخرى، ركلة جزاء ليس لها علاقة بركلات الجزاء".
وتابع: "عايز اتحاد الكرة يطلع يرد عليا، الحنفي يتشطب يروح في أي مكان مش
واستطرد: "الزمالك كان له ركلة جزاء واضحة بعد تسديدة حازم إمام التي اصطدمت بيد لاعب المقاولون، وأوباما حصل على بطاقة صفراء ليه". أضاف: "لن يدير حكم مصري أي لقاء للزمالك حتى نهاية الموسم، هنجيب حكام أجانب عندهم ضمير ".
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