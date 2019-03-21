أون سبورت تبث وديتي المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا وهولندا

ستقوم قناة أون سبورت بإذاعة مباراة المنتخب الأولمبي أمام أمريكا التي ستقام الجمعة المقبل في الساعة السادسةمساء بتوقيت القاهرة ومباراته أمام هولندا يوم 26 مارس في الرابعة
ويخوض منتخب مصر الأوليمبي وديتي هولندا وأمريكا في إسبانيا، ضمن استعداداته لبطولة أفريقيا التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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