أون سبورت تبث وديتي المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا وهولندا

ستقوم قناة أون سبورت بإذاعة مباراة المنتخب الأولمبي أمام أمريكا التي ستقام الجمعة المقبل في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومباراته أمام هولندا يوم 26 مارس في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومباراته أمام هولندا يوم 26 مارس في الرابعةعصراً. ويخوض منتخب مصر الأوليمبي وديتي هولندا وأمريكا في إسبانيا، ضمن استعداداته لبطولة أفريقيا التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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