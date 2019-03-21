عماد متعب: الأهلي لا يخشى أحد.. واسألوا التاريخ

علق عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق على نتيجة قرعة البطولة الإفريقية التي أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية أمام صن داونز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دري أبطال أفريقيا. صن داونز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دري أبطال أفريقيا. ومدح متعب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر النادي الأهلي قائلًا: "الأهلى لا يخشى أحد.. اسألوا التاريخ". جدير بالذكر توج عماد متعب ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 4 نسخ مختلفة لعام 2005،2006،2012،2013.

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