اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج عامر عامر

وافق المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به المهندس ايهابلهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذى أصيب خلال
معسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر.
ورحب أبو ريدة على الفور وقرر علاج الحارس على نفقة الاتحاد، حيث تعرض لجذع في الرباط الداخلي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق القومي في المعسكر.
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