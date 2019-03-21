اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج عامر عامر

وافق المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذى أصيب خلال

ورحب أبو ريدة على الفور وقرر علاج الحارس على نفقة الاتحاد، حيث تعرض لجذع في الرباط الداخلي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق القومي في المعسكر. لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذى أصيب خلالمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر.ورحب أبو ريدة على الفور وقرر علاج الحارس على نفقة الاتحاد، حيث تعرض لجذع في الرباط الداخلي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق القومي في المعسكر.

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