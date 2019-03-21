رسميًا.. الدوري يتوقف 3 يونيو لإعداد المنتخب لأمم أفريقيا

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، لبحث أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة لاستعداد المنتخب لخوض بطولة الأمم الإفريقية 2019 إيهاب لهيطة مدير المنتخب، لبحث أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة لاستعداد المنتخب لخوض بطولة الأمم الإفريقية 2019التي تستضيفها مصر. وتم الاتفاق على أن تقام اخر مباراة في الدوري العام يوم 3 يونيو القادم سواء في حالة انتهاء المسابقه أو استكمالها بعد البطولة، وذلك لتوفير مساحة زمنية مثالية لاستعداد المنتخب للبطولة.

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