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التعادل الإيجابي يحسم مباراة ألمانيا وصربيا

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انتهت المباراة الودية التي أقيمت بين منتخبي ألمانيا وصربيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء على

ملعب فولكسفاغن آرينا.

بادر لوكا يوفيتش بالتسجيل لصالح منتخب صربيا في الدقيقة الثانية عشر، ثم سجل

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ليون غوريتزكا لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع، من نصيب ميلان بافكوف لاعب منتخب صربيا.

شاهد أهداف المباراة :

  

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