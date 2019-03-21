استبعاد أرلوند من قائمة المنتخب الإنجليزي

استبعد ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرلوند الظهير الأيمن للفريق، من قائمة المنتخب الإنجليزي.
وتعرض أرلوند لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي للإصابة بالظهر، وعليه فضل مدرب منتخب الأسود الثلاثة استعباد اللاعبصاحب الـ20 عامًا.
وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كالتالي: أرلوند أنضم للمنتخب وهو يعاني من إصابة في الظهر، وعلى الرغم من التقدم في حالته
ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة كل التشيك والجبل الأسود ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا.
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