استبعاد أرلوند من قائمة المنتخب الإنجليزي

استبعد ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرلوند الظهير الأيمن للفريق، من قائمة المنتخب الإنجليزي.

وتعرض أرلوند لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي للإصابة بالظهر، وعليه فضل مدرب منتخب الأسود الثلاثة استعباد اللاعب

صاحب الـ20 عامًا.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كالتالي: أرلوند أنضم للمنتخب وهو يعاني من إصابة في الظهر، وعلى الرغم من التقدم في حالته

في الأيام الأخيرة، لكنه من غير المرجح أن يكون قادرًا على لعب دور في مباريات التصفيات المقبلة، وعليه سيعود اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إعادة تأهيله في ناديه".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة كل التشيك والجبل الأسود ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا.