بوجبا يتغزل في ريال مدريد وزين الدين زيدان

ألمح الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برغبته في اللعب مع ريال مدريد، خاصًة بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان مرة آخري لتدريب الفريق الملكي.
وقال بوجبا خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده :"ريالمدريد وزيدان؟ ريال مدريد من أعظم أندية العالم واللعب فيه بمثابة حلم للجميع ، وبالأخص مع تولية زيدان تدريب الفريق ".
وأضاف "لكنني الآن أشعر بالسعادة في
وأختتم قائلًا:"في الوقت القادم لا أحد يعرف ما الذي سيحمله المستقبل لكنني الآن في مانشستر يونايتد وسعيد معهم للغاية ".
واستطاع بوجبا تسجيل 11هدفًا وصناعة 9 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي.
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