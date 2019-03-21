رياضة | بوجبا يُغازل ريال مدريد

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أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على قوله دائمًا، بأن اللعب ريال مدريد الإسباني يعد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر أندية العالم.