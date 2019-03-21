رياضة | بوجبا يُغازل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يُغازل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على قوله دائمًا، بأن اللعب ريال مدريد الإسباني يعد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر أندية العالم.
وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "أيضًا زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالي وذاك يجعله حلمًا لأي لاعب. لكني في مانشستر الآن، أنا سعيد هناك، أنا سعيد في مانشستر ولكن لا نعرف ما يخبئه المستقبل".
وأضاف نجم المنتخب الفرنسي: "الآن يتواجد مدرب جديد للفريق في مانشستر وأنا سعيد هناك".