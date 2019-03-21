رياضة | مانشستر يونايتد يبذل كل جهوده لحسم التعاقد مع نجم دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يبذل كل جهوده لحسم التعاقد مع نجم دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفعلون كل ما بوسعهم للتوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.