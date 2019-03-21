رياضة | مانشستر يونايتد يبذل كل جهوده لحسم التعاقد مع نجم دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يبذل كل جهوده لحسم التعاقد مع نجم دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفعلون كل ما بوسعهم للتوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.
وبحب ما ذكرته صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية، فإن الشياطين الحمر يعتقدوا بأن بوروسيا دورتموند سيقوموا ببيع اللاعب في الصيف القادم.
ورغم أن سولشاير يرى حاجة يونايتد لعناصر تتمتع بالخبرة إلا أنه اقتنع رفقة جهاز الكشافين في مانشستر يونايتد بـ سانشو بعد بروزه في ألمانيا ويرون بأنه صفقة مثالية للفريق.