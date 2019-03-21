رياضة | قرار ناري من رئيس الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

كشف رئيس نادي الزمالك أن هناك تحفظات فنية على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتحدث رئيس الزمالك عقب مباراة المقاولون قائلا "سيكون هناك حديث بيننا وبين جروس لأننا نريد رؤية لاعبين مثل أيمن حفني وأحمد مدبولى ومحمد حسن".

وأضاف رئيس الزمالك:"ليس من المنطقي مشاركة ١٥ لاعب فقط في كل مباراة".

وأكد رئيس نادي الزمالك أنه تحدث مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لإبلاغه برفض الزمالك تعيين محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال رئيس النادي الأبيض:"اتحاد الكرة يريد إفساد بطولة الدوري بالسكوت عن ما يحدث".

وأشار رئيس الزمالك في حديثه إلى أنه أبلغ اتحاد الكرة برفض تعيين طاقم التحكيم وسامي هلهل حامل الراية مؤكدا أنه كان يعمل تحت قيادة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي.

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما على اتحاد كرة القدم وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية من محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية:" لن نقبل بتكرار ذلك مرة أخرى ولو في راجل في اتحاد الكرة يرد عليا مش عايزكم تستخبوا".

وأضاف:"هل اتحاد الكرة يريد إشعال البلد بسبب الأخطاء ضد الزمالك".

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما ضاريا على محمد الحنفي حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية "الحنفي بعد مباراة اليوم يبج أن يبتعد عن التحكيم ولا يحمل صافرة مرة أخرى".

وأضاف قائلا "الحنفي تعمد عدم طرد عبدالوهاب إسماعيل لاعب المقاولون العرب رغم تكرار الخطأ الذي حصل على الانذار الأول بسببه في بداية المباراة".