رياضة | بوجبا: أتمنى استمرار سولشاير لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: أتمنى استمرار سولشاير لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي بول بوجبا عن مدربه أولي جونار سولشاير، مؤكدًأ أنه يريده أن يبقى مع الفريق، فهو يحقق نتائج جيدة، وتربط اللاعب به علاقة رائعة، وعلاقته باللاعبين رائعة أيضاً.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "عندما يكون اللاعب سعيداً، فإنه يرغب بأن يظلّ سعيداً، سولشاير يستحق المنصب، إنه يعرف النادي، إنه يعرف كل شيءٍ عن النادي".

وأضاف: "إنه مدرب سعيد حقاً نجح في إعادة الثقة للاعبين، لقد منحنا الحرية في اللعب والاستمتاع بكرة القدم مجدداً لأننا ربما فقدنا ذلك بالنتائج التي حققناها من قبل".

وواصل: "ربما كنا فقدنا ثقتنا في أنفسنا، ربما سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ سابقاً، كانت هناك الكثير من الأحاديث القادمة من خارج الملعب والتي لم نعتد عليها. أنا لا أحب التحدث عن الماضي، أحب التحدث عن المستقبل لأن هذا هو ما يهم".

وأكمل: "نحن الآن في حالةٍ أفضل والنتائج رائعة، لقد عدنا إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري".