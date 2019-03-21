رياضة | رئيس الزمالك يفجرها: لن أسمح بتواجد حكم مصري في مباريات الفريق

أكد رئيس نادي الزمالك أن ناديه سيستعين بالحكام الأجانب في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري العام.

وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية "لن أسمح بتواجد حكم مصري في مبارة للزمالك مرة أخرى".

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما على اتحاد كرة القدم وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية من محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية:" لن نقبل بتكرار ذلك مرة أخرى ولو في راجل في اتحاد الكرة يرد عليا مش عايزكم تستخبوا".

وأضاف:"هل اتحاد الكرة يريد إشعال البلد بسبب الأخطاء ضد الزمالك".

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وشن رئيس نادي الزمالك هجوما ضاريا على محمد الحنفي حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية "الحنفي بعد مباراة اليوم يبج أن يبتعد عن التحكيم ولا يحمل صافرة مرة أخرى".

وأضاف قائلا "الحنفي تعمد عدم طرد عبدالوهاب إسماعيل لاعب المقاولون العرب رغم تكرار الخطأ الذي حصل على الانذار الأول بسببه في بداية المباراة".