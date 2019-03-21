رياضة | عاجل.. تعليق ناري من رئيس الزمالك بعد مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من رئيس الزمالك بعد مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رئيس نادي الزمالك هجوما ضاريا على محمد الحنفي حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية "الحنفي بعد مباراة اليوم يجب أن يبتعد عن التحكيم ولا يحمل صافرة مرة أخرى".

وأضاف قائلا "الحنفي تعمد عدم طرد عبدالوهاب إسماعيل لاعب المقاولون العرب رغم تكرار الخطأ الذي حصل على الانذار الأول بسببه في بداية المباراة".