رياضة | حارس الأهلي يعلق على استبعاده من المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يعلق على استبعاده من المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، على عدم إشراكه في المباريات خلال الفترة الأخيرة والاعتماد على محمد الشناوي أو شريف إكرامي.

وقال علي لطفي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، :"مارتن لاسارتي، المدير الفني، يثق في وفي قدراتي، كحارس أثق في أن المدرب سيعطيني الفرصة".

وأضاف لطفي أنه ينافس حراس كبار في النادي الأهلي، وأحد العناصر الأساسية للمنتخب الوطني المصري، وهما شريف إكرامي ومحمد الشناوي.