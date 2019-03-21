رياضة | ريال مدريد يتفوق على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتفوق على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في السنوات الأخيرة ، تقدم ريال مدريد الإسباني ضد غريمه التقليدي برشلونة في سباق التعاقد مع الشباب بجانب فينيسيوس جونيور، قرر كلا من إدير ميليتاو، رودريجو جوس، داني سيبايوس، ثيو هرنانديز وماركو آسينسيو اللعب باللون الأبيض بدلاً من برشلونة.

وبحسب ما ذكرته "okdiario" فإن البرازيلي فينيسيوس هو الاخير الذي يدرك أن الفريق الكاتالوني عرضه كان أعلى من ريال مدريد، لكنه اختار اللعب في العاصمة لأن المشروع كان أكثر لفتًا للنظر والحقيقة هي أن البرازيلي هو مجرد واحد من الأمثلة التي قدمت مؤخرا.

وغير ريال مدريد مدريد سياسةالتعاقدات مع ارتفاع المبالغ في السوق وسعى موظفين برنابيو للمستقبل، مع الاستفادة من خدمات اللاعبين الواعدين الذين برذوا مع انديتهم مع ذلك كان في المقدمة في معظم هذه التعاقدات إلى أقصى درجة، برشلونة منافس ريال مدريد.

الجدير بالكر ان فينيسيوس ليس الوحيد ولكن في السنوات الأخيرة تدخل في العديد من الانتقالات التي شارك فيها بطل أوروبا، دون نجاح.

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الثنائي القادم لمدريد الموسم المقبل ميليتاو ورودريجو، حيث أغلق ريال مدريد توقيع أولهم متفوقًا على البارسا كما كشفت صحيفة "سبورت"، إحباطهم في اللحظة الأخيرة، والمهاجم، اهتمام برشلونة معروفًا ووكيل اللاعب أكد: "لقد أرادوه، لكن حلمه كان أن يلعب في مدريد".

في صيف 2017 ، قام ثيو هيرنانديز بالقدوم لمدريد بعد موسم مميز في ديبورتيفو آلافيس، وكان مملوك لأتلتيكو وحاول برشلونة التدخل في توقيع اللاعب ومع ذلك، اختار اللعب بالقميص الابيض.

في نفس الموسم داني سيبايوس كان فوزاً آخر على برشلونة في حالة اللاعب ظهر أيضاً إهتمام اتليتكو وحسم الامور قبل ظهور ريال مدريد وبرشلونة لقد أشار كل شيء إلى أن برشلونة تعاقد معه حتى في اللحظة الأخيرة، جاء الى ريال مدريد.