رياضة | الأهلي على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل في أقل من شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل في أقل من شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الفريق الكروي بالنادي الأهلي عدة مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية شهر أبريل، سواء في بطولة الدوري الممتاز، أو دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، بينما تأهل الفريق الأحمر للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسيواجه فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وإليكم مباريات الأهلي المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا:

- السبت 30 مارس .. الأهلي × الزمالك

- الثلاثاء 2 ابريل .. الاتحاد × الأهلي

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- الجمعة أو السبت 5، 6 أبريل .. صن داونز × الأهلي (جنوب إفريقيا)

- الثلاثاء 9 أبريل .. الأهلي × المقاصة

- الجمعة أو السبت 12، 13 أبريل .. الأهلي × صن داونز (مصر)

- الخميس 18 أبريل .. الأهلي × بيراميدز

- الاثنين 22 أبريل .. الأهلي × المصري البورسعيدي

المباريات المذكورة أعلاه سوف يخوضها الأهلي خلال 24 يومًا فقط، بداية من 30 مارس ومباراته ضد الزمالك في لقاء القمة وحتي 22 أبريل ومباراته ضد المصري البورسعيدي.