رياضة | ألمانيا تتعثر أمام صربيا قبل موقعة هولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتعثر أمام صربيا قبل موقعة هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب ألمانيا على أرضه أمام صربيا 1-1، الأربعاء، في لقاء ودي أقيم على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، استعدادًا لبدء تصفيات بطولة يورو 2020.

تقدم المنتخب الصربي بهدف بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، سجله لوكا يوفيتش، قبل أن يعادل ليون جوريتسكا النتيجة للألمان في الدقيقة 69، في مباراة شهدت بطاقة حمراء حصل عليها ميلان بافكوف، لاعب صربيا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الألماني مشواره في تصفيات اليورو بمواجهة من العيار الثقيل خارج أرضه ضد هولندا، الأحد المقبل.