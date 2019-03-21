انت الان تتابع هيثم فاروق يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

أشاد هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الفني بقنوات بي أن سبورت بأداء لاعبي القلعة البيضاء أمام المقاولون العرب اليوم في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "برافو لاعبي الزمالك. ماتش كبير بعد 72ساعة من ماتش افريقي كبير .مجهود يذكر فيشكر. في انتظاركم ان شاء الله يوم مباراة القمة" . وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 53 نقطة يتصدر جدول الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها السبت الموافق

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