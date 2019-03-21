انت الان تتابع الشناوي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

المقاولون العرب

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي في شبكة قنوات "أون سبورت"، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للمقاولون العرب أمام الزمالك، وتعادل منها أحمد علي لذئاب الجبل غير صحيحة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 25 من منافسات الدوري الممتاز، أحرز أهداف الزمالك محمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، بينما سجل أهداف المقاولون عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي.

وقال الشناوي في تصريحات لاستوديو 93.7 على إذاعة "أون سبورت إف إم": "لا يوجد إعاقة من الونش لأحمد علي" ويري الخبير التحكيمي أن ضربة جزاء الزمالك التي سجل منها الهدف الأول للفريق الأبيض كان يجب أن تعاد لأن طارق حامد كان متقدما داخل منطقة الجزاء. واستبعد الشناوي صحة ضربة الجزاء التي طالب بها الزمالك

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