انت الان تتابع بعد هدفه في الزمالك.. أحمد علي يتصدر هدافي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

أحمد علي

سجل أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الهدف الثاني للذئاب في شباك محمود عبدالرحيم جنش بالدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليتصدر علي قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا. وجاء هدف أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بعدما احتسبها محمد الحنفي في الدقيقة 80 من زمن المباراة بعدما سقط مهاجم المقاولون دون أن يمسه أي من لاعبي الفارس الأبيض. ورفض أحمد على مهاجم المقاولون العرب الاحتفال بعد إحرازه هدف التعادل في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة، يتصدر جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس. وكان أحمد علي قد لعب في صفوف الزمالك

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