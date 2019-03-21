انت الان تتابع أيمن يونس عن تصرف جمهور الزمالك مع الحكم: «زهقنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
علق أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصرفات بعض جماهير الفريق الأبيض، عقب مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء، تجاه طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم محمد الحنفي. الإعلامي أحمد شوبير، أوضح خلال الاستوديو التحليلي لقناة ON sport عقب المباراة، أن طاقم تحكيم اللقاء ظل داخل الملعب وفقًا لتعليمات أمن ملعب «بترو سبورت»، ولم يتمكن من الخروج لأكثر من 20 دقيقة عقب انتهاء المباراة، بسبب توعد عدد من الجماهير البيضاء للحكم محمد الحنفي، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه نحو الطاقم أثناء محاولة الخروج.
وقال يونس: «زهقنا من المشاهد اللي زي دي، ما نراه هو مشهد سيئ للغاية، ولا يليق أن يحدث في الدوري المصري، ويعتبر إهانة لكل المجتمع، نحن متأخرين في تطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يجب تفعيله لمساءلة كل المخطئين». وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات، التي كان أهمها عدم احتساب ركلة
وقال يونس: «زهقنا من المشاهد اللي زي دي، ما نراه هو مشهد سيئ للغاية، ولا يليق أن يحدث في الدوري المصري، ويعتبر إهانة لكل المجتمع، نحن متأخرين في تطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يجب تفعيله لمساءلة كل المخطئين».
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات، التي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لصالح أحمد علي مهاجم المقاولون العرب.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة، يتصدر جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس.
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