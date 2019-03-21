ماذا قدم الأهلي أمام صن داونز في دوري الأبطال؟

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تحرير:علي الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
الأهلي
بعد مرور 12 عامًا، عاد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الكاف في القاهرة، عن مواجهة الفريقين في دور الستة عشر من المسابقة، وخاض المارد الأحمر ضد ممثل جنوب إفريقيا، أربع مباريات من قبل، حقق الفوز في اثنتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتذوق طعم الخسارة، وتقام مباراة الذهاب بينهما أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".
بداية المواجهات كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وتعادل الأهلي في بريتوريا، بهدف لمثله، وأحرز له سيد عبد الحفيظ، قبل أن يحقق الفوز بالقاهرة بثلاثية نظيفة أحرزها خالد بيبو. وفي 2007، تقابل الفريقان بدور الستة عشر من دوري الأبطال، تعادلا في جنوب إفريقيا، بهدفين لهدفين، وأحرز للأحمر محمد بركات وفلافيو،
بداية المواجهات كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وتعادل الأهلي في بريتوريا، بهدف لمثله، وأحرز له سيد عبد الحفيظ، قبل أن يحقق الفوز بالقاهرة بثلاثية نظيفة أحرزها خالد بيبو.
وفي 2007، تقابل الفريقان بدور الستة عشر من دوري الأبطال، تعادلا في جنوب إفريقيا، بهدفين لهدفين، وأحرز للأحمر محمد بركات وفلافيو، قبل أن يعود ويفوز في القاهرة بهدفين نظيفين بتوقيع متعب وفلافيو.صن داونز تقابل مع الأندية المصرية، 10 مرات حقق الفوز في 4 وتعادل 2، وخسر 4 مرات، وكانت آخر مواجهاته مع الزمالك في نهائي دوري الأبطال 2016، وفاز بجنوب إفريقيا، بلاثية نظيفة، وخسر في لقاء الإياب ببرج العرب بهدف نظيف، ليتوج باللقب.
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