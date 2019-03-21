انت الان تتابع الزمالك راحة 3 أيام بعد التعادل مع المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

جروس

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام، بدءًا من غد الخميس، فى ظل توقف مسابقة الدورى العام، بسبب معسكر المنتخب الوطنى، حيث يعود الفارس الأبيض إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية، استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة، والمقرر لها 30 مارس الجارى. وتصدر فريق نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، ويأتي خلفه فريق النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة في انتظار مباراة القمة بين الفريقين يوم 30 مارس.

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وأسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الزمالك مع فريق حسنية أغادير المغربي، بينما يلتقي النجم الساحلي مع الهلال السوداني، ويلتقي الصفاقسي التونسي مع نكانا الزامبي، فيما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي مع جورماهيا الكيني. وأقيمت القرعة مساء اليوم بفندق ماريوت بالقاهرة، وتم تصنيف