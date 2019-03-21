طريق ناري للأهلي في دوري الأبطال والنهائي خارج الأرض

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تحرير:علي الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

الأهلي والترجي

أسفرت قرعة مباريات دور الثمانية، من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، وستكون هناك مواجهة عربية تجمع بين الترجي التونسي، حامل لقب النسخة الماضية - وشباب قسنطينة الجزائري، ومواجهة متوازنة تنتظر الوداد المغربي، أمام حوريا كوناكري الغيني، وسهلة لمازيمبي الكونغولي، الذي سيواجه سيمبا التنزاني.

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في البداية يواجه الأهلي فريق صن داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم 5 أو 6 أبريل المقبل، على أن يخوض الإياب في مصر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه. وفي حالة الوصول إلى نصف النهائي سيلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي على أرضه، أو حوريا كوناكري في غينيا يوم 26 أو 27 أبريل، بينما