انت الان تتابع طريق ناري للأهلي في دوري الأبطال والنهائي خارج الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
الأهلي والترجي
أسفرت قرعة مباريات دور الثمانية، من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، وستكون هناك مواجهة عربية تجمع بين الترجي التونسي، حامل لقب النسخة الماضية - وشباب قسنطينة الجزائري، ومواجهة متوازنة تنتظر الوداد المغربي، أمام حوريا كوناكري الغيني، وسهلة لمازيمبي الكونغولي، الذي سيواجه سيمبا التنزاني.
في البداية يواجه الأهلي فريق صن داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم 5 أو 6 أبريل المقبل، على أن يخوض الإياب في مصر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه. وفي حالة الوصول إلى نصف النهائي سيلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي على أرضه، أو حوريا كوناكري في غينيا يوم 26 أو 27 أبريل، بينما
في البداية يواجه الأهلي فريق صن داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم 5 أو 6 أبريل المقبل، على أن يخوض الإياب في مصر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه.
وفي حالة الوصول إلى نصف النهائي سيلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي على أرضه، أو حوريا كوناكري في غينيا يوم 26 أو 27 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب في مصر يوم 3 أو 4 مايو.
وإذا نجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية، ستكون مباراة الذهاب على أرضه أحد أيام 24 أو 25 مايو، ولقاء العودة سيكون أمام الترجي التونسي في رادس يوم 31 مايو أو 1 يونيو، أو ضد سيمبا في تنزانيا، أو مازيمبي في الكونغو، أو شباب قسنطينة في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر طريق ناري للأهلي في دوري الأبطال والنهائي خارج الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.