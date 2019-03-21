الامارات | هولندا تبدأ اليوم رحلة العودة إلى «الأضواء الأوروبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تبدأ اليوم رحلة العودة إلى «الأضواء الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الهولندي رحلة العودة إلى البطولات الكبرى، اليوم، من روتردام، حين يستضيف نظيره البيلاروسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وبعد صدمة الغياب عن نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا ثم مونديال روسيا 2018، يأمل المنتخب «البرتقالي»، بقيادة رونالد كومان، الذي خلف ديك أدفوكات في فبراير 2018، بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، في أن يعود للعب دوره بين كبار القارة العجوز.

وأظهر كومان ورجاله قدرتهم على إعادة بلادهم إلى المستوى الذي خوّلها نيل وصافة مونديال جنوب إفريقيا 2010، والمركز الثالث في مونديال البرازيل بعدها بأربعة أعوام، وذلك بتأهلهم إلى نصف النهائي للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، من مجموعة ضمت فرنسا بطلة العالم 2018 والغريمة ألمانيا.

وشاءت المصادفات أن تكون هولندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، التي ستقام في 12 مدينة مختلفة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة القارية، ضمن مجموعة تضم ألمانيا التي تلقت ضربة قاسية أخرى تضيفها إلى خروجها من الدور الأول لمونديال روسيا وتنازلها عن اللقب العالمي، بهبوطها إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

ولعبت هولندا دوراً في هبوط الألمان إلى المستوى الثاني بالفوز عليهم 3-صفر ذهاباً في أمستردام، ثم بالتعادل معهم على أرضهم 2-2، إلى جانب نتيجتها اللافتة ضد فرنسا التي فازت بالمباراة الأولى أمام منتخب «الطواحين» 2-1، ثم خسرت الثانية صفر-2 في روتردام.

وستختبر هولندا قدرتها على مقارعة الكبار مجدداً، منذ الأحد، عندما تستضيف ألمانيا في الجولة الثانية في أمستردام المغتبطة بعودة فريقها أياكس للعب دوره بين كبار دوري أبطال أوروبا، بتأهله أيضاً إلى ربع النهائي بطريقة رائعة، بعدما جرد ريال مدريد الإسباني من اللقب بالفوز عليه في إياب ثمن النهائي 4-1 في معقله، معوضاً خسارة الذهاب 1-2. وبدأ المنتخب الهولندي مرحلة التجديد بعد اعتزال ركائز مثل أريين روبن وويسلي سنايدر وروبن فان بيرسي، معولاً على خبرة لاعبين مثل القائد فيرجيل فان دايك وزميله في ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم، وشبان على غرار ثلاثي أياكس فرنكي دي يونغ ودوني فان دي بيك (كلاهما 21 عاماً) وماتياس دي ليخت (19 عاماً).

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وفي مباراة أخرى يبدأ منتخب بلجيكا، الذي فرط في بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم، بخسارته في الجولة الأخيرة أمام سويسرا 2-5، مشواره في بروكسل ضد منتخب روسي طامح أيضاً إلى البناء على ما قدمه في مونديال 2018. وتلعب في المجموعة ذاتها كازخستان مع أسكتلندا، وقبرص مع سان مارينو.

تصفيات أوروبا

- 55 منتخبا موزعة على 10 مجموعات.

- يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول والوصيف.

- المقاعد الأربعة المتبقية تُحسم من خلال دوري الأمم.

- تقام التصفيات بين مارس ونوفمبر 2019.