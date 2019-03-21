الامارات | تصميم شعلة أولمبياد 2020 مستوحى من تفتح أزهار الكرز

شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم شعلة أولمبياد 2020 مستوحى من تفتح أزهار الكرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، أمس، تصميم الشعلة الأولمبية المستوحى من تفتح أزهار شجر الكرز، الذي تشتهر به العاصمة اليابانية مع بدء فصل الربيع.

وسيكون الجزء العلوي من الشعلة ذات اللون الذهبي الزهري اللماع، مشابهاً لأزهار شجر الكرز. ويبلغ طول الشعلة 71 سنتم ووزنها 1.2 كلغ، وهي صنعت من مخلفات الألومنيوم المستخدم لبناء منازل مؤقتة لضحايا الزلزال والتسونامي، اللذين ضربا البلاد عام 2011.

وقال مصمم الشعلة، توكوجين يوشيوكا: «أزهار أشجار الكرز التي رسمها أطفال في المنطقة المتضررة (فوكوشيما)، كانت مصدر إلهام بالنسبة لي».

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ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى طوكيو في 10 يوليو، قبل أسبوعين من انطلاق الألعاب (24 يوليو- التاسع من أغسطس).

وستنطلق مسيرة الشعلة من فوكوشيما التي تعرضت لزلزال قوي وتسونامي في مارس 2011، ما تسبب في أضرار هائلة بمفاعلها النووي، ووقوع أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشرنوبيل 1986.

وترغب اليابان في أن تكون الألعاب المقبلة «أولمبياد إعادة البناء»، وتظهر من خلالها التقدم الحاصل في المناطق التي تضررت جراء كارثة 2011.