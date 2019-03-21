الامارات | مولر: إبعادي عن منتخب ألمانيا مفاجأة سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن مولر: إبعادي عن منتخب ألمانيا مفاجأة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر لاعب نادي بايرن ميونيخ، توماس مولر، أن قرار المدرب، يواكيم لوف، إبعاده عن المنتخب الألماني لكرة القدم كان «مفاجأة سلبية» بالنسبة إليه. وأعلن لوف بشكل مفاجئ، هذا الشهر، استبعاد ثلاثي بايرن، مولر والمدافعين ماتس هوملس وجيروم بواتنغ، الذين توجوا مع «المانشافت» بلقب مونديال البرازيل 2014، في إطار خطته للدفع بدماء شابة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مولر في تصريحات لمجلة «سبورت بيلد» أمس: «بالتأكيد كانت مفاجأة سلبية، لكن من المهم التطلع قدماً، ليس فقط في الرياضة، لكن في الحياة بشكل عام».

ونشرت تصريحات مولر قبل ساعات من استضافة المنتخب الألماني نظيره الصربي في مباراة دولية ودية، أمس، تحضيراً لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020.