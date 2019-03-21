الامارات | محمد بن راشد يكرّم أبطال جائزة «بيرق الناموس» للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرّم أبطال جائزة «بيرق الناموس» للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، حفل جائزة «بيرق الناموس» لسباقات القدرة في بحيرة الحب بمنطقة الليسيلي بدبي، في النسخة الأولى من الجائزة التي تم إطلاقها تحت رعاية سموّه، بإشراف تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وبرنامج «الخطة» على قناة «دبي ريسينغ».

وكرّم سموّه أبطال النسخة الأولى التي تم تقسيمها إلى فئتين، الأولى هي مدربو إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، والفئة الثانية التي ضمت مدربي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، إذ تم احتساب مجموع النقاط الكلي لأصحاب المراكز الـ10 الأولى لسباقات القدرة في سيح السلم والوثبة للموسم الجاري، عبر برنامج «الخطة» على قناة «دبي ريسينغ»، إذ حصل صاحب المركز الأول على «بيرق الناموس».

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وفازت إسطبلات إم 7، المملوكة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب «بيرق الناموس» لفئة سباقات أصحاب السمو الشيوخ، بعدما احتلت المركز الأول برصيد 2782 نقطة بقيادة المدرب محمد أحمد السبوسي، بينما جاءت في المركز الثاني إسطبلات إف 3، المملوكة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بحصولها على مجموع نقاط بلغ 2088 نقطة، بقيادة المدرب خليفة غانم المري، وجاءت في المركز الثالث إسطبلات إم آر إم، برصيد 1658 نقطة، بقيادة المدرب بهانوار سينغ، بينما حصلت إسطبلات إف 3 على المركز الرابع أيضاً، بقيادة المدرب علي غانم المري الذي حصل على مجموع نقاط بلغ 1547، وفي المركز الخامس إسطبلات الوثبة بقيادة المدرب ماجد خلفان الجهوري بمجموع نقاط بلغ 968 نقطة.

في المقابل، فازت إسطبلات إس إس بلقب «بيرق الناموس» للإسطبلات الخاصة، بعدما حصلت على مجموع نقاط بلغ 1378 بقيادة المدرب سلطان علي السبوسي، بينما جاءت في المركز الثاني إسطبلات الكمدة بقيادة المدرب منصور إبراهيم أحمد بمجموع نقاط 655 نقطة، وجاءت في المركز الثالث إسطبلات زعبيل بقيادة المدرب راشد بن شفيا بمجموع نقاط بلغ 634 نقطة، وفي المركز الرابع إسطبلات العين مع المدرب علي ناصر اليبهوني بمجموع نقاط بلغ 446 نقطة، واحتلت المركز الخامس إسطبلات ماس بقيادة المدرب منصور أحمد السبوسي بمجموع نقاط بلغ 427 نقطة.