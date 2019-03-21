الامارات | رسمياً.. مارفيك مدرباً للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مارفيك مدرباً للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم تعاقده، رسمياً، مع الهولندي بيرت فان مارفيك، لتدريب المنتخب الوطني الأول، خلفاً للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وينتظر أن يبدأ مارفيك، الذي يمتد عقده حتى 2022، وقابل للتجديد، مهمته رسمياً من خلال قيادة المنتخب خلال معسكره الحالي في أبوظبي، والذي يستمر حتى 26 الجاري,

وقال اتحاد الكرة، على حسابه في «تويتر»، إنه سيتم تقديم مارفيك رسمياً لوسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحافي، سيعقد اليوم في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، عند الساعة الرابعة عصراً.

ويملك مارفيك (67 عاماً) سيرة حافلة، إذ سبق أن تولى تدريب المنتخب السعودي، وتأهل معه لكأس العالم في روسيا 2018، كما قاد المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا.

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من جهة ثانية، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند الساعة 17:45 من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، تجربة ودية مهمة أمام نظيره السعودي، في أول ظهور للأبيض بعناصره الجديدة عقب مشاركته الأخيرة في كأس آسيا (الإمارات 2019)، التي ودع منافساتها من الدور الأول، إذ أنهى المنتخب تدريباته اليومية التي بدأت منذ يوم الإثنين الماضي على ملعب الشعبة العسكرية في أبوظبي، بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن.

ويستمر المعسكر الحالي حتى 26 الجاري، يخوض خلاله المنتخب مباراة ودية ثانية أمام المنتخب السوري الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيراته للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وبدأ الأبيض معسكره الحالي في أبوظبي، بمشاركة 25 لاعباً، معظمهم من العناصر الجديدة، وهم: خالد عيسى، بندر الأحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح، سيف راشد، مبارك سعيد، محمد إبراهيم سرواش، حبيب الفردان، محمد العكبري، سالم صالح، فهد الظنحاني، حسن المحرمي، سهيل النوبي، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، علي سالمين، عبدالله النقبي، سهيل المنصوري، محمد خلفان، ومنصور البلوشي.