الامارات | شباب الأهلي إلى نهائي كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي إلى نهائي كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بتغلبه على مضيفه اتحاد كلباء 3-2. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها شباب الأهلي المباراة النهائية هذا الموسم، إذ لعب في بداية الموسم نهائي كأس الاتحاد وحل وصيفاً أمام الظفرة، فيما كسب نهائي «البلاي أوف» بالفوز على دبا الحصن 4-3 ذهاباً وتعادل معه إياباً 3-3. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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