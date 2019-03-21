الامارات | سالم ظاعن مديراً تنفيذياً لنادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم ظاعن مديراً تنفيذياً لنادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، سالم ظاعن التميمي، مديراً تنفيذياً لشركة النادي لكرة القدم، ويعد سالم ظاعن من الكفاءات المواطنة الشابة، حيث تشير سيرته الذاتية إلى أنه من مواليد مدينة الشارقة، والتحق في سن مبكرة بفرق المراحل السنية في النادي، وتدرج فيها حتى وصل للفريق الأول في حقبة التسعينات، وتم اختياره لتمثيل المنتخب الإماراتي للناشئين في إحدى التصفيات القارية حينها، لكن ظروف العمل لم تسمح له بالالتحاق بصفوف الأبيض، وتم ابتعاثه من وزارة الداخلية للمملكة المتحدة لدراسة تقنية المعلومات وقضى فيها أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يعود للعمل في وزارة الداخلية بأبوظبي لسنوات طويلة، التحق بعدها بشركة جروب فور للحراسات الامنية في أبوظبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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