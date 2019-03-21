الامارات | المنتخب الأولمبي جاهز للبنان بـ «المعنويات المرتفعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي جاهز للبنان بـ «المعنويات المرتفعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم، اليوم، المنتخب الوطني الأولمبي تحضيراته للقاء المنتخب اللبناني في افتتاح تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقررة إقامتها عند الـ6:25 من مساء غدٍ في العاصمة السعودية الرياض.

وكان المنتخب الأولمبي قد وصل إلى الرياض، مساء أول من أمس، وخاض تدريبه الأول بمعنويات عالية، إذ ظهرت الروح المعنوية لدى الجميع مرتفعة، مع إيمان اللاعبين بقدرتهم على ترك بصمة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وتكرار إنجاز التأهل لأولمبياد لندن 2012.

وسادت حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب، بسبب حالة التركيز الشديدة التي ظهرت على اللاعبين، خلال المران، بعد نجاح المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي.

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وعكس المران الأول استقرار الطاقم الفني، بقيادة ماسيج سكورزا، على التشكيلة وخطة اللعب وأسلوب الأداء المتوقع، في القمة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ضد لبنان.

وكشف المران عن رؤية سكورزا في الاعتماد على امتلاك منطقة المناورات بوسط الملعب، مع تكثيف حركة ثلاثي وسط الملعب، للاستحواذ على الكرة، ما يمنح الفريق فرصة التحكم في مجريات اللقاء.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، ويحضره عن المنتخب الاولمبي مدير المنتخب، جمال بوهندي، كما سيعقد المدربان ماسيج سكورزا، ومدرب منتخب لبنان الصربي ميليتش كورسيتش، المؤتمر الصحافي الخاص للمباراة عصر اليوم.