أبطال الأوليمبياد الخاص يبحثون عن الميدالية الـ100

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل لاعبو الفراعنة حصد المزيد من الميداليات خلال مشاركتهم في الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص المقام حاليا بأبوظبى وقبل آخر أيام المنافسات، حيث حققوا الفوز بثمانى ميداليات، ويأمل أبطال مصر في حصد 100 ميدالية وأبرز الميداليات التي تحققت ذهبية خماسى كرة القدم بالفوز على الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة، وفى السباحة ذهبيات سباق 100 متر حرة لطارق شلبي، إسماعيل رائف، أيمن صبور، عمر عصام بركات، وياسين هانى في الدراجات بسباق 5 كيلو، بينما فاز بالفضية محمود حسين في الوثب العالي، وأحرز البرونزية هند خضر في الوثب العدو، وهديل فؤاد في السباحة 100 متر حرة وجاءت باقي النتائج حصول مريم نعيم على المركز الخامس في السباحة 100 متر حرة، وعمر صلاح على المركز السادس، ومحمد شريف على المركز السادس في الدراجات سباق 5 كيلو، وحصل زوجى البولينج المكون من مؤمن محمد وسامح نبيل على المركز الخامس، ويشهد اليوم الأخير من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

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