شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: فضلنا مواجهة أمريكا لتميزها باللياقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب الأوليمبى تدريباته بمعسكره في إسبانيا استعداداً لمباراتى أمريكا وهولندا، غداً الجمعة والثلاثاء المقبل، وشارك في المران جميع اللاعبين بعد وصول الثلاثى إمام عاشور وعمر صلاح ومحمد عبدالسلام.

وقال شوقي غريب، إنه يود شكر جميع الأندية، خاصة الزمالك والمقاولون والإسماعيلى، التي وافقت على انضمام لاعبيها إلى المعسكر. وعن سبب اختيار أمريكا وهولندا للعب أمامهما، قال «غريب» إننا نلعب خلال الأجندة الدولية، وفى هذا التوقيت لعب 28 منتخباً أفريقياً في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم، وبالتالى كان الخيار الأمثل هو اللعب مع مدارس كروية مختلفة، سواء المنتخب الأمريكى الذي يمتاز باللياقة البدنية العالية.