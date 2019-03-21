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وزير الرياضة يشيد بإنجاز أحمد توحيد زاهر في الرماية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنجاز الرامى أحمد توحيد زاهر بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للرماية المقامة بالمكسيك في رماية الحفرة بمشاركة 50 دولة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 وحرص الوزير على الاتصال باللاعب شخصيا وتهنئته، خاصة أنه يعد أول المتأهلين من الرماية في بطولة العالم، محققا رقما عالميا 124 من 125 طبق.

وشدد وزير الرياضة على أن وزارة الرياضة لا تألو جهدا في مساندة اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم من أجل الاستعداد الجيد للأولمبياد القادمة، وتحقيق آمال الشعب المصرى والقيادة السياسية، في حصد العديد من الألقاب والميداليات الأولمبية.

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